Идову: «Амкар» не проиграл бы «Краснодару», если бы не гол в конце первого тайма»

Защитник «Амкара» Брайн Идову поделился наблюдениями от матча 11-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:1).

– Поражение от «Краснодара» как-то скажется на подготовке, на морально-волевых качествах игроков?

– Я думаю, нет. Конечно, получилась тяжелая игра. Сейчас главное – грамотно восстановиться, подготовиться к следующему матчу. И, я удумаю, уже ничего не поменяют. Просто разберем ошибки и будем максимально активно готовиться к следующей игре.

– Ожидали от «Краснодара» той игры, которую показал соперник?

– «Краснодар» всегда хорошо играл, особенно дома. Старался играть через мелкий пас, всегда владел мячом: открывания, забегания, игра в одно касание – они всегда показывали очень хороший атакующий футбол, так что именно этого мы и ожидали. Недотянули чуть-чуть в конце первого тайма. Уверен на 100 процентов, не пропустив в конце первого тайма, мы уехали бы отсюда как минимум с очком, эту игру бы мы точно не проиграли.