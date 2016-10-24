Гацкан и Калачев должны вернуться в состав «Ростова» к матчу с «Амкаром»

Врач «Ростова» Владимир Хохлов рассказал, как проходит восстановление от повреждений полузащитников команды Александра Гацкана и Тимофея Калачева. По словам Хохлова, оба футболиста успеют восстановиться к ближайшему матчу чемпионата России против «Амкара», а вот форвард Александр Бухаров, по-прежнему остается травмирован.

«Саша Гацкан, надеемся, с «Амкаром» сыграет. Калачев тоже, но это пока не на все сто процентов, хотя мы очень надеемся. Бухаров к «Амкару», наверное, восстановиться не успеет, а вот к следующим играм – будем надеяться», – сказал Хохлов.

Встреча «Амкар» – «Ростов» 29 октября в 15:30 по московскому времени.