Михаил Кержаков займет место в воротах «Зенита» в матче против «Оренбурга», Новосельцев – в центре обороны

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом». В стартовом составе хозяев выйдет голкипер Михаил Кержаков, в центре обороны появится Иван Новосельцев, а слева в защите будет действовать Евгений Чернов. У гостей с первых минут на поле выйдет Игорь Коронов, а на острие атаки будет действовать Артем Делькин.

«Зенит»: М. Кержаков, Анюков, Ломбертс, Чернов, Новосельцев, Витсель, Гарсия, Мак, Жулиано, Дзюба, Кокорин.

Запасные: Бабурин, Лодыгин, Жирков, Шатов, Юсупов, Маурисио, Могилевец, А. Кержаков, Джорджевич.

«Оренбург»: Гутор, Андреев, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Померко, Нехайчик, Благо, Коронов, Делькин.

Запасные: Руденко, Жунич, Бреев, Кацалапов, Шогенов, Воробьев, Батов, Ефремов, Бамба, Саная.

Матч пройдет на стадионе «Петровский». Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.