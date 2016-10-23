Нигматуллин: «Положение «Локомотива» обязывает их дать сегодня серьезный отпор ЦСКА»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА. По мнению Нигматуллина, железнодорожники еще не до конца усвоили требования главного тренера команды Юрия Семина.

«Пока как-то долго доходят требования Семина до игроков «Локомотива». Надеюсь, что ему все-таки удастся исправить положение «Локомотива». Семин приводил уже эту команду к чемпионству. Но сейчас у него другие исполнители – это, думаю, главная проблема. Положение «Локомотива» обязывает дать сегодня серьезный отпор ЦСКА. Железнодорожники сейчас очень низко располагаются в турнирной таблице, все ждут результата от нового тренера.

Я сегодня планирую посмотреть этот матч живьем. Надеюсь, «Локомотив» победит армейцев. У ЦСКА тоже есть проблемы, «Локомотиву» нужно воспользоваться ими в сегодняшнем матче», – заявил Нигматуллин.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени. За событиями игры можно следить здесь.