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    Кучук сравнил с подвигом возможный выход «Локомотива» из кризиса

    Бывший главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук прокомментировал положение железнодорожников в турнирной таблице РФПЛ в нынешнем сезоне. Специалист отметил высокий потенциал клуба и уровень футболистов команды.

    «Я слежу за матчами «Локо» и хорошо знаю силу многих футболистов. У клуба высокий потенциал с точки зрения поддержки РЖД, менеджмента, футболистов и болельщиков. «Локомотив» — большой клуб, и он должен преодолеть кризис. Юрий Семин — уважаемый тренер в России и Украине. Желаю ему и команде выбраться из непростой ситуации. Это будет своеобразный подвиг. Если же перелома в игре «Локомотива» не произойдет до нового года, весной будет крайне тяжело.

    Радует, что болельщики в любой жизненной ситуации любят и поддерживают команду. Возможно, стадион не всегда заполняется до отказа, но те болельщики, которые приходят, они всегда с командой. Болельщики – это те люди, которые всегда придавали позитивный импульс «Локомотиву», помогали в самые трудные минуты. За это я их уважаю», – заявил Кучук.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2016 10:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 23 октября 2016, 12:07

      Кучук явно напоминает о себе.А чо? А вдруг?

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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 октября 2016, 11:24

      Локомотив сам на себя не похож

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