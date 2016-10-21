Глушаков не сыграет против «Урала»

На матч 11-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Спартаком» отправятся 18 игроков московского клуба.

Сообщается, что с командой не поедут Денис Глушаков, который повредил бедро на тренировке, а также Квинси Промес и Зе Луиш, которые будут проходить лечение и заниматься по индивидуальной программе.

В распоряжении Массимо Карреры перед матчем с «Уралом» будут Артем Ребров, Сергей Песьяков, Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисио, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Александр Зуев, Ромуло, Артем Тимофеев, Фернандо, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Лоренсо Мельгарехо и Денис Давыдов.