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Глушаков не сыграет против «Урала»

21 октября 2016, 19:19
16

На матч 11-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Спартаком» отправятся 18 игроков московского клуба.

Сообщается, что с командой не поедут Денис Глушаков, который повредил бедро на тренировке, а также Квинси Промес и Зе Луиш, которые будут проходить лечение и заниматься по индивидуальной программе.

В распоряжении Массимо Карреры перед матчем с «Уралом» будут Артем Ребров, Сергей Песьяков, Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисио, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Александр Зуев, Ромуло, Артем Тимофеев, Фернандо, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Лоренсо Мельгарехо и Денис Давыдов.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Глушаков Денис
Комментарии (16)
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VVM1964
1477067586
ТЯЖЕЛО БУДЕТ , БЕЗ ТРЕХ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ , НО ПОБЕДА " НУЖНА КАК ВОЗДУХ "
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mixerson_kb
1477068005
Жаль(((
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ttter
1477068096
Ромуло твой выход
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RedWhiteFans2
1477068157
А забивать кому? Получается едут на 0:0 в лучшем случае. Защита тоже постоянно валидольные номера устраивает.
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спартач 23рус
1477068664
будет тяжело. ключевые игроки отсутствуют .
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nikita08
1477068779
печалька
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GoldPlayFIFARus9
1477071379
Повезло Уралу,главного нытика не будет,который будет на коленях умолять хоть что-то подсудить спартачку
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filosof sparty
1477073761
Да что же это такое!?? Уже троих ключевых игроков потеряли...
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Небесная
1477078261
Если проиграют, будет повод поныть, что играть некому
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роналдон
1477081844
было бы лучше, чтоб бедро у него заболело за тур до этого.. И всегда что-то будет болеть теперь, только в Миллерово не приезжай.. Будет бамбарбия кэргуду.. Шутка!
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