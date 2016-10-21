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    Шац: «Мне страшно, когда Лодыгин стоит в воротах «Зенита»

    Известный телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац высказал мнение об уровне голкипера сине-бело-голубых Юрия Лодыгина.

    «Если Юрий Лодыгин играет в «Зените», значит это его уровень на данный момент. Конечно, мне страшно, когда он стоит в воротах, потому что он уже приучил нас к постоянным ошибкам. Сейчас голкипер переживает не самые лучшие времена в своей карьере. Сумеет ли он их преодолеть – на этот вопрос ответит только время.

    Все равно существуют второй и третий вратари, и тренер какие-то выводы делает. Михаил Кержаков вполне способен занять место Лодыгина, он уже к этому готов, и такая ротация происходит на протяжении всего начала сезона. Если ты допускаешь ошибки, твое место занимает другой.

    Мне сложно судить об уровне игры Александра Селихова, так как мало слежу за выступлениями «Амкара», но знаю, что он занимает достаточно высокое место. Все вопросы упираются в лимит, который мешает нормальной конкуренции. Сейчас существует только конкуренция паспортов, а не вратарей. «Зенит» мог бы позволить себе и яркого иностранного голкипера, если бы не лимит на легионеров», – сказал Шац.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.10.2016 17:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +107

      nikita08 21 октября 2016, 20:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      недоболельщик,недоклуба

      -6
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      Рейтинг: +4938

      polt 21 октября 2016, 20:25

      В настоящий момент его место на скамейке! Стоять должен Кержаков. Это даже мне понятно, Ладыгин держит всю оборону в напряге ...

      -1
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 21 октября 2016, 18:05

      а что там бояться то Лодыгин видимо не хотит брать пример с Акинфеева))вот и пропускает меньше а порой и не пропускает

      -1
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      Рейтинг: +402

      Tri 21 октября 2016, 17:54

      Думаю даже Егор Бабурин хорошо бы себя проявил, а Юру в Зенит 2, или в Перьмь, на Селихова поменять...

      4
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      Рейтинг: +6335

      порт 21 октября 2016, 17:50

      Лично я не понимаю по какой причине тренер не ставит в рамку Кержакова. Хуже точно не будет, а заодно и Юра на скамеечке посидел бы.

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