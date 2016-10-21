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    В «Локомотиве» недовольны самоотдачей некоторых игроков

    Председатель совета директоров «Локомотива», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков недоволен самоотдачей некоторых игроков московской команды.

    «Считаю, что игроки, которые получают определенный уровень зарплаты, мягко говоря, не самый низкий в лиге, должны соответствующим образом выступать и в тренировочном процессе, и на поле, несмотря на все влияющие на них обстоятельства.

    Кроется ли проблема в самих футболистах или это вина главного тренера команды Юрия Семина? Не хочу сейчас разделять. Что сказал, то сказал. Но у Юрия Павловича кредит доверия есть.

    Мы считаем, что, естественно, в определенных линиях нам нужно укрепление. Менеджмент команды будет определяться в соответствии с финансовыми возможностями», – сказал Мещеряков.

    Источник: ТАСС

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    21.10.2016 14:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 21 октября 2016, 16:38

      С таким составом только Курбан Бекиевич потянет работать.Ему,похоже,без разницы,кого в команду наберут.Лишь бы не инвалидов.

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