В «Локомотиве» недовольны самоотдачей некоторых игроков

С таким составом только Курбан Бекиевич потянет работать.Ему,похоже,без разницы,кого в команду наберут.Лишь бы не инвалидов.
Председатель совета директоров «Локомотива», вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков недоволен самоотдачей некоторых игроков московской команды.
«Считаю, что игроки, которые получают определенный уровень зарплаты, мягко говоря, не самый низкий в лиге, должны соответствующим образом выступать и в тренировочном процессе, и на поле, несмотря на все влияющие на них обстоятельства.
Кроется ли проблема в самих футболистах или это вина главного тренера команды Юрия Семина? Не хочу сейчас разделять. Что сказал, то сказал. Но у Юрия Павловича кредит доверия есть.
Мы считаем, что, естественно, в определенных линиях нам нужно укрепление. Менеджмент команды будет определяться в соответствии с финансовыми возможностями», – сказал Мещеряков.