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    Ринат Билялетдинов: «Локомотив» не повторит историю «Динамо» и не вылетит в ФНЛ»

    Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 11-го тура чемпионата России против ЦСКА.

    «В этом матче предсказать результат просто невозможно. В составе армейцев мы не увидим Еременко и Дзагоева, а без этих исполнителей ЦСКА сильно не хватает креатива и скорости в атаке. Хотя в первой половине матча с «Монако» красно-синие смотрелись очень неплохо. Но это, наверное, не столько успех ЦСКА, сколько провал французской команды. А во втором тайме армейцы были вынуждены играть вторым номером, и все видели, к чему это привело. У команды Слуцкого сейчас непростая ситуация с кадрами, а также есть проблемы с эмоциональной и физической составляющей — они просто не могут играть весь матч первым номером.

    У «Локомотива» также хватает проблем, и прежде всего в атаке. Они еще с весны прошлого сезона не могут найти свою игру впереди. При этом есть ряд исполнителей, чей уровень достаточно высок, но пока у них мало что получается. Тем не менее я уверен, что «Локо» прервет свою неудачную серию и повторения истории «Динамо», когда бело-голубые вылетели в ФНЛ, не будет. С учетом кадровых потерь ЦСКА скажу, что силы обеих команд примерно равны. Хотя предсказывать результат не возьмусь», – сказал Билялетдинов.

    Источник: Известия

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    21.10.2016 12:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 21 октября 2016, 17:42

      Проблема ЛОКО в том , что в этом клубе постоянно, из года в год, принимаются не футбольные решения именно СВЕРХУ ... Смородскую назначали из-за того, чтобы наладить финансовую составляющую, Геркуса, чтобы распиарить клуб, которому кстати не пришла мысль в голову, что пиарить надо прежде всего местом в таблице и счётом на табло в каждом матче. Отсюда и результат. Распиарил так распиарил, теперь все говорят о Локо, как о будущем участнике пердива, круто, так держать

      0
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 21 октября 2016, 13:47

      Динамо скорее с Анжи можно сравнить, одни и те же действия в руководстве привели к одному и тому же результату на поле (о как пля неожиданно то вышло).
      А у Локо что случилось то ? Самородскую выперли ? ну так и деньги все равно не её в клубе были.

      -1
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      Рейтинг: +350

      zadira56 21 октября 2016, 13:13

      Посмотрим

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