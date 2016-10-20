Буяльский: «Перспективы «Динамо»? Мы выйдем из группы»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский все еще надеется на то, что его команда сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что вчера киевляне дома уступили «Бенфике» со счетом 0:2. На данный момент киевляне идут последними в своей группе, имея в своем активе 1 очко.

«Причины поражения будем разбирать. Что могло стать переломным моментом? Думаю, если бы Ярмоленко забил гол, то это бы стало переломным моментом.

Антигероя команды у нас нет. Мы единый коллектив, и все виновны в проигрыше. Перспективы «Динамо» в Лиге чемпионов? Мы выйдем из группы. У нас есть еще три матча в группе. Мы сможем победить за счет команды.

Низкая посещаемость матча? Я не знаю, почему так. Надо спросить у болельщиков», – сказал футболист в эфире телеканала «Футбол 2».