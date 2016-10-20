Венгер: «Трудно не быть довольным победой со счетом 6:0. Мы были быстры и опасны»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лудогорца» (6:0). Эта победа стала для наставника сотой в еврокубках с лондонским клубом.

«Было бы трудно не быть довольным. Мы забили много голов и сохранили ворота в неприкосновенности.

Мы были быстры и опасны. Мы уверены в себе и должны оставаться сосредоточенными в каждой отдельной игре. «Лудогорец» впечатлил в первом тайме.

В битве за первое место в группе важно выиграть домашние матчи», – сказал Венгер.