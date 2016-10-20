Симеоне: «Логичным результатом была бы ничья»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после победы в матче третьего тура Лиги чемпионов против «Ростова» (1:0), которую мадридцам принес гол Янника Феррейра-Карраско.

«Янник продолжает свою феерическую голевую серию, он хорошо сыграл и в первом, и во втором тайме. Он превзошел все мои ожидания. Я доволен нашим результатом по итогам трeх матчей Лиги чемпионов, это говорит об отличном состоянии команды. Работа центральной зоны позволила нам сегодня владеть инициативой.

Сегодня была проведена идеальная работа игроками «Атлетико». Возможность выбирать из таких игроков, как Гризманн, Торрес, Гамейро – это отлично. Можно сказать, мы контролировали игру, но в последние 15 минут «Ростов» хорошо включился в атаку. Они вполне могли бы забить ответный гол, логичным результатом была бы ничья», – сказал Симеоне.