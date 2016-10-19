Каюмов: «Несколько клубов из российской Премьер-лиги звали на просмотр, но я выбрал «Тамбов»

Полузащитник «Тамбова» Дмитрий Каюмов рассказал о сорвавшемся переходе в «Младу Болеслав», а также о других возможных вариантах продолжения карьеры.

– Летом у вас был просмотр в чешском клубе «Млада-Болеслав». Почему не получилось?

– Для меня это тоже осталось загадкой, так как меня там хотел видеть тренер. И когда я приехал, он был доволен. А дальше, может, руководство приняло другое решение. Суммарно я там пробыл дней десять: недельный сбор, мини-турнир, где в день было две игры, который я достаточно неплохо провел. Потом у меня заканчивалась виза, и я поехал в Москву. В итоге позвонили, сказали, что не получается.

– Как вам вообще город? Он же по площади в три раза меньше Тамбова.

– Сначала я несколько дней жил в Праге. Потрясающе красивый город. Много памятников архитектуры. Мне как раз сняли гостиницу в Старом городе, и я ходил там под большим впечатлением. В Млада-Болеславе тоже провел несколько дней, успел погулять. Там есть как новая часть, так и старая. Тоже есть красивые улочки, соборы. Хороший европейский чистый город.

– После еще какие-то варианты кроме «Тамбова» были?

– Было много вариантов до «Млады». Несколько клубов из российской Премьер-лиги звали на просмотр, было много команд из первой лиги. Но пока я пробыл в Чехии и затем еще неделю ждал ответа оттуда, начался чемпионат, и во всех вариантах уже наигрывали других людей. А «Тамбов» выражал заинтересованность с самого начала, ждал меня, был рад видеть.