Мандрыкин: «Даже не знаю, что может помочь Акинфееву в ситуации с антирекордом»

Бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин высказал мнение об антирекорде Игоря Акинфеева. По словам Мандрыкина, голкиперу сборной России достаточно один раз сыграть на ноль и эта печальная серия забудется.

«Конечно, обидно за Акинфеева. Но, мне кажется, Игорю было бы обидно пропустить такой гол от «Монако» и без этой серии. Во время игры у него это не сидит в голове, но на подсознание влияет все то внимание к антирекорду. Даже не знаю, что может помочь Акинфееву в данной ситуации. Наверняка за столько времени он уже и сам все перепробовал.

Я еще помню, как все это началось. Тогда вместе играли за ЦСКА, и, если не ошибаюсь, серия началась после матча с «Арсеналом» лет 10 назад. Желаю Игорю сыграть разок на ноль, тогда сразу все забудется. А серия останется для любителей статистики», – сказал Мандрыкин.