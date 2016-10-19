Червиченко: «Бердыев ни в чем не уступает Симеоне»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико». Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

«Надеюсь, что «Ростов» сегодня не проиграет. Хотя все вокруг, конечно, считают, что вопрос лишь в том, сколько мячей забьет «Атлетико». В этом матче сойдутся два титана тактики – Курбан Бердыев и Диего Симеоне, считаю, что наш специалист ни в чем не уступает своему прославленному визави.

Состав, конечно, и российской команды слабее раз в пять, но вот именно тренерские силы выглядят равными. Все же мне кажется, что ростовчанам удастся показать качественный футбол и не проиграть», – сказал Червиченко.