Кульчий: «Бардак в «Ростове» не может продолжаться вечно»

Бывший футболист «Ростова» Александр Кульчий поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико», а также о ситуации на тренерском мостике ростовской команды. Напомним, матч начнется в 21:45 по московскому времени.

– «Атлетико», я считаю, находится на одном уровне с «Баварией», и две эти команды явно сильнее и сыграннее «Ростова», обе имеют в своем распоряжении лучших исполнителей. Поэтому, думаю, «Атлетико» проблем против «Ростова» не испытает. Конечно, все возможно, но победа дончан маловероятна, а ничья станет для них хорошим результатом. Если «Ростов» выйдет из этой группы, то в плей-офф Лиги Европы с третьего места.

– Как думаете, «Ростов» надолго стал грандом российского футбола?

– Трудно сказать. Непонятно, что творится сейчас в команде с деньгами, тренерами: один тренер на бровке, другой за бровкой, третий на трибуне. Бардак какой-то непонятный, и при этом команда показывает хороший футбол, но это же не может продолжаться вечно. Или когда-нибудь ситуация в «Ростове» наладится, или все это в один прекрасный момент лопнет.