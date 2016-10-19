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  • Мутко: «Акинфеев в матче с «Монако» тащил живое и мертвое. Игорь сыграл на мировом уровне»

Мутко: «Акинфеев в матче с «Монако» тащил живое и мертвое. Игорь сыграл на мировом уровне»

19 октября 2016, 12:26
28

Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1). Отметим, Акинфеев не смог прервать антирекордную серию из 40 игр, в которых он пропускал голы.

«Игорь вчера был великолепен, он лидер команды. Пропускает не вратарь, а команда. Игорь тащил вчера живое и мертвое, сыграл фантастически, на мировом уровне. При игре на линии у него нет равных. О статистике забудьте. ЦСКА не хватило трех минут, это психология, когда ты мыслями в раздевалке и думаешь, что ты уже выиграл 1:0. Игорю – респект, я спокоен за вратарскую позицию. Акинфеев и Василий Березуцкий – это стабилизирующие факторы в сборной», – заявил министр спорта России.

Источник: ТАСС
Лига чемпионов ЦСКА Монако Акинфеев Игорь Березуцкий Василий Мутко Виталий
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мясной Упырь
1476869457
Мёртвый тащил живое
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OOOVVV.
1476870008
Согласен с Виталием Мутко на все 100%.
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Ubuntu
1476870293
Игорь был вчера лучшим
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Mr Abdullaev
1476870696
Жалко стало Акинфеева, ведь так хотел на ноль сыграть)
Ответить
R015RK
1476871973
Игорек красава, видно было что есть желание играть в отличии от полена Траоре, который отбывает номер в ЦСКА. Игорьку спасибо за игру, не смотря на пропущенный гол.
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nik55
1476873811
Игоря Акинфеева раздули как звезду---он просто вратарь среднего класса
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Legioner-05
1476873930
Игорь удачно отыграл на сей раз,а Траоре неуклюжий по прежнему он и у нас так не стабильно играл в своё время
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M.B.
1476874326
Вася, еще тот, стабилизатор! Показал с Коста-Рикой ,к чему такая стабилизация приводит.Гнать из сборной,вместе с Мутко.
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Aztec58
1476884824
Акинфеев отбил лишь то, что летело в него, ага.
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bzfar
1476886863
Согласен, Игорь Акинфеев был на высоте. Молодец! Что бы ни говорили о нем, он всегда играет на уровне. А вот с обороной в конце матча.... А была ли оборона? Первый тайм и половина второго продемонстрировали хорошую игру ЦСКА. Но темп был ОООчень высок! Для меня лично было интересно у кого быстрее закончатся силы... к сожалению у ЦСКА. Но игра была очень достойной!
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