Мутко: «Акинфеев в матче с «Монако» тащил живое и мертвое. Игорь сыграл на мировом уровне»

Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1). Отметим, Акинфеев не смог прервать антирекордную серию из 40 игр, в которых он пропускал голы.

«Игорь вчера был великолепен, он лидер команды. Пропускает не вратарь, а команда. Игорь тащил вчера живое и мертвое, сыграл фантастически, на мировом уровне. При игре на линии у него нет равных. О статистике забудьте. ЦСКА не хватило трех минут, это психология, когда ты мыслями в раздевалке и думаешь, что ты уже выиграл 1:0. Игорю – респект, я спокоен за вратарскую позицию. Акинфеев и Василий Березуцкий – это стабилизирующие факторы в сборной», – заявил министр спорта России.