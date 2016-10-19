Вернблум: «Пропускать в концовке особенно обидно, тем более в Лиге чемпионов»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум считает, что его команда провалила второй отрезок матча против «Монако» в Лиге чемпионов.

«Конечно, разочарование велико. Но мы не играли хорошо во втором тайме. Соперник прессинговал все больше, особенно после 70-й минуты. Это никуда не годится.

К сожалению, забили лишь однажды до перерыва, а когда ведешь 1:0, все может поменяться. Отошли назад, бросили играть. И «Монако» наказал нас. Пропускать в концовке особенно обидно, тем более в Лиге чемпионов. Необходимо сесть всем вместе и проанализировать ситуацию», – признал Вернблум.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Монако» завершился со счетом 1:1.