Рахимич: «Думаю, если ЦСКА обыграет «Монако», то выйдет в плей-офф Лиги чемпионов»

Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич назвал предстоящий матч с «Монако» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ключевым для армейцев.

«Сложно сказать, каков будет результат. «Монако» очень неплохо смотрится в родном первенстве, они обыграли у себя «Сент-Этьен» и сыграли вничью с «Байером» в Лиге чемпионов. Команда очень приличная. Соперник серьезный. Но я надеюсь, что победа армейцев над «Уфой» в последнем матче чемпионата России придаст им дополнительные эмоции и силы, что позволит обыграть «Монако», несмотря на трудности, которые сегодня испытывает ЦСКА.

Думаю, что настрой на матч будет запредельным и игроки сделают все возможное, чтобы выиграть. Шансы выйти в плей-офф есть. Вот обыграем «Монако» и, думаю, выйдем из группы. Это ключевая игра», – заявил Рахимич.