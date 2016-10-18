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    Глушаков: «После матча с «Ростовом» Каррера был в ярости и кричал на нас»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о работе под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

    «Каррера нам, в первую очередь, добавил очень много эмоций, у него итальянский темперамент и характер. Во-вторых, улучшилась «физика». Как Каррера пришел, сразу тренировочный процесс поменялся, стало много работы на «физику», тактических было много упражнений: оборона, выход из обороны в атаку. Работает постоянно по-разному, иногда за руку водит по полю и показывает, что ему нравится, а что — нет.

    Когда Каррера остался, я сразу сказал — это копия Капелло! Мы немного посмеялись с Комбаровым и Ещенко над этим. Каррера напоминает Капелло: во-первых, его фразы все напоминают, язык, тренировки немного похожи, оба любят дисциплину. После матча с «Ростовом» Каррера очень был недоволен и мы сами были некоторыми моментами недовольны. Много невынужденных ошибок допустили, мы не должны были позволять «Ростову» так играть: могли попридержать мяч, контролировать игру, а в итоге чуть не разбазарили важную для нас победу. Каррера был в ярости, кричал на нас, но сегодня смягчился. Думаю, будет разбор игры и по шапке получим.

    Нет ли ощущения, что Каррера недостаточно защищает спартаковцев? Нет, он на публику не будет играть. Мы чувствуем, что он с нами в одной лодке. С самого начала он сказал, что все будет справедливо: что у меня в голове — то и услышите.

    Слухи об отставке Карреры никак не повлияли, посмеялись да и все, потому что некоторые издания реально бред пишут. Смысл убирать сейчас тренера, даже чисто логически? Три поражения — и что? Впереди еще зимняя пауза, чувствую, подготовка будет очень тяжелая. У нас каждый игрок на вес золота, есть ребята из «Спартака-2». Может, не хватает где-то опытных футболистов, но 13-15 человек — это лучше, чем иметь 25-30 игроков. У тренера голова кипит. Перебор игроков — это тоже не есть хорошо, но я считаю, что нам в любом случае нужны какие-то покупки, но это уже не мне решать, а руководству клуба и тренеру», — сказал Глушаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2016 00:26
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +345

      Totti11 18 октября 2016, 13:44

      "На 10 девчёнок, по статистике 8 ребят". Как в воду глядел автор советской песни, заглядывая в будущее и говоря о матче 2016 года Спартак Ростов!!!)))

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 октября 2016, 11:50

      повезло вам отскочили, забей Ростов в концовке 100% момент .. было бы хуже вам всем а так везунчики

      5
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > BAIv 18 октября 2016, 16:58

      Ну и что что повезло. Как гласит народная мудрость - везёт сильнейшим. Вот Спартаку и повезло. А вот вам "быкам" в игре с нами с мясными не повезло. Увы но это чистейшая правда.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 октября 2016, 11:36

      Это он, любя )))

      2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 18 октября 2016, 11:18

      Ага а раньше физики не было ?
      Ходили мячик пинали

      1
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > Rzn_za_cska 18 октября 2016, 17:00

      В отличии от вас мы Ростов обыграли а вот вас он по пинал (в очередной раз) как старую дохлую кобылу. ))

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 18 октября 2016, 10:52

      заслужили значит))

      2
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 18 октября 2016, 10:15

      И правильно делал, как написал Уткин:
      "По статистике на 10 девчонок, 9 ребят" ))))

      4
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 18 октября 2016, 10:06

      Он вас скоро и бить начнёт)

      8
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      Рейтинг: +264

      dimid 18 октября 2016, 08:41

      работы у Карреры непочатый край.

      6
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 18 октября 2016, 08:29

      Гонять надо наших футболистов,а то совсем разленятся!

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 октября 2016, 08:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Затрахали нытики от Бердыева, Луческу и другие . Обсуждайте проблемы и статьи своих команд. Что вы хавальники свои в дела Спартака суете. Сами разберёмся комментаторы херовы. Так и ждут статьи о Спартаке чтоб лопату гавна кинуть.

      -6
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > RedWhiteFans2 18 октября 2016, 10:51

      Ваша команда сама постоянно провоцирует чтобы лопату говна в нее кинули. То судейство у вас говно и поэтому вы проигрываете, то тренера плохие. В общем на все есть отговорки. Нужно просто выходить на поле и рвать всех без нытья всякого.

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