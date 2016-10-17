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Эксперт: «Зе Луиш восстановится только к следующему году»

17 октября 2016, 19:05
34

По мнениею генерального директора клиники «Основа» Александра Соловьева, нападающий «Спартака» Зе Луиш сможет выйти на поле только в следующем году. Напомним, сегодня медобследование выявило у игрока частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы, который он получил в игре 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0). По официальной информации, футболист сможет обойтись без хирургического вмешательства.

«Частичный разрыв наружной боковой связки будут фиксировать гипсом. Потом ногу нужно разрабатывать. На восстановление уйдет три-четыре месяца. Зе Луиш начнет играть только в следующем году», – сказал Соловьев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (34)
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RussianHorse
1476720810
Все,возвращайте армянина,свиньи))
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+50/-50
1476720952
Русская пословица: "Нет худа без добра". Название одного из фильмов:"Дублёр начинает действовать". Итак, резервы - в бой. И запомните, не так страшен чёрт, как его малюют.
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Вомбат
1476722240
Не повезло этому парню получить травму именно в том сезоне, в котором он начал хорошо стабильно играть. И винить-то некого, вроде бы нарушения правил не было в том моменте, когда он травму получил. Здоровья Зе Луишу, а Спартаку не унывать. Все же Зе Луиш не Промесс, Спартак будет командой и без него, а на следующий год он поможет, и, даст бог, еще будет прогрессировать. Он еще молодой, все впереди.
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ufos73
1476723260
Не критично, но игру придется перестраивать. Не Давыдов, не Мельгерахо так бороться не могут
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Joko21
1476723592
Спартак подвиснет
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VVM1964
1476724884
ЕЩЕ ОДНА ПОТЕРЯ И ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ И НА ДОЛГО . В ЭТОМ СЕЗОНЕ ЗЕ ЛУИШ ОЧЕНЬ РАДОВАЛ - ПРОГРЕСС НА ЛИЦО , ПУСТЬ ЗАБИЛ НЕ МНОГО , НО СКИДОЧКИ , ПАСЫ , А ГЛАВНОЕ ШИКАРНО ОТРАБАТЫВАЛ В ОБОРОНЕ ПРИ СТАНДАРТАХ - НА 2-ОМ ЭТАЖЕ РАВНЫХ НЕТ . ЗДОРОВЬЯ , ОЧЕНЬ ЖДЕМ В СТРОЙ !!!
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BURNIK
1476725274
здоровья
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МЯСО87
1476726515
Эх епт... у нас ни одного напа с таким ростом... шанс проявить себя Давыдову и Мелкадзе! Зе здоровья!
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GM
1476728704
Пока Промес не играл - судье отслюнивали. Посмотрим, кому будут "доставлять приятное" без ЗеЛуиша.
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GM
1476728744
Голосование! Сколько человек нужно будет удалить с поля в следующем матче, чтобы СпаМ выиграл? :)
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