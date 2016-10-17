Эксперт: «Зе Луиш восстановится только к следующему году»

По мнениею генерального директора клиники «Основа» Александра Соловьева, нападающий «Спартака» Зе Луиш сможет выйти на поле только в следующем году. Напомним, сегодня медобследование выявило у игрока частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы, который он получил в игре 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0). По официальной информации, футболист сможет обойтись без хирургического вмешательства.

«Частичный разрыв наружной боковой связки будут фиксировать гипсом. Потом ногу нужно разрабатывать. На восстановление уйдет три-четыре месяца. Зе Луиш начнет играть только в следующем году», – сказал Соловьев.