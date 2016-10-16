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    Смолов за 30 миллионов купил такой же автомобиль, как у Роналду

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов приобрел новый автомобиль Lamborghini Aventador матово-черного цвета. По информации «Лайфа», стоимость данного суперкара составляет около 30 миллионов рублей. Отметим, что обладателем такого же автомобиля является нападающий «Реала» Криштиану Роналду.

    В нынешнем сезоне Смолов провел за «Краснодар» в РФПЛ восемь матчей, в которых забил восемь голов, и является лучшим бомбардиром чемпионата России.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2016 13:33
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 17 октября 2016, 09:25

      Ну он же не украл (как некоторые наши чиновники) , а заработал ...Это его личное дело что и за сколько покупать... Завистники как возбудились !!! А играет он хорошо, если бы все так играли...

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 октября 2016, 18:36

      ну еслиб он еще играл как Рональду, а так новость ни очем

      -1
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      Рейтинг: +193

      Борис23 16 октября 2016, 18:10

      Мотор бомба! Главное чтобы за сборную много забивал

      0
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 16 октября 2016, 17:25

      молодец, раз может себе позволить. но главное, чтобы эта машина не мешала ему играть в футбол.

      -1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 16 октября 2016, 17:18

      А мне нравится Федор Смолов!!!!!!! И машина полуторатонный суперкар с двигателем в 700 лошадиных сил и объёмом 6,5 литра разгоняется до 100 км/ч всего за 2,9 секунды!!!!!!!https://www.youtube.com/watch?v=qLNZEf2gx6U

      -2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 16 октября 2016, 16:18

      машина смерти!

      -1
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      Рейтинг: +11

      CHENMASTER 16 октября 2016, 16:04

      пешком ходить нада а то потом бегать по полю разучатся

      0
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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr 16 октября 2016, 16:02

      Нашли, что обсудить.............

      -1
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      Рейтинг: +550

      Жентус 16 октября 2016, 15:57

      Да уж, по нашим то дорогам))) Ламбо любой ямки боится, далеко Федя на такой не уедет.

      -1
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      Рейтинг: +2301

      baltika415 16 октября 2016, 15:56

      Номера не как у Роналду. Мог бы наверно и лучше? за такие бабки как в России отдают. Типо номер 10

      -1
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