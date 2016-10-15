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    Торже: «Хочу сыграть за сборную Румынии в матче против России»

    Хавбек «Терека» Габриэль Торже заявил, что будет рад сыграть в составе сборной Румынии в контрольном поединке против России. По мнению игрока, на матче, который состоится в Грозном, следует ожидать аншлаг. Встреча пройдет во вторник, 15 ноября.

    «В первую очередь, мне нужно оказаться в заявке сборной Румынии. Думаю, стадион будет заполнен полностью, это редкое событие – сборная России в Грозном. Определенный интерес матчу придаст и то, что за грозненский клуб выступают двое румынских игроков. Я бы очень хотел сыграть в этом матче, пусть мне и придется впервые на «Ахмат-Арене» быть в составе гостевой команды.

    Какие ожидания от матча в целом? Перед этой встречей Румынии предстоит сложный поединок против сборной Польши. Думаю, матч Россия – Румыния будет непростым, мы играем на выезде против страны-организатора чемпионата мира по футболу. Это хороший тест и сложная игра одновременно», – сказал Торже.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    15.10.2016 15:57
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