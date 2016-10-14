Гвардиола: «Когда плохо играешь за сборную, тебя готовы убить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал критику в адрес нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро за не забитый им пенальти в матче отбора на ЧМ-2018 против команды Парагвая (0:1).

«В эмоциональном плане Агуэро в порядке, все хорошо. Нас всех критикуют. Аргентинцев – в Аргентине, бразильцев – в Бразилии, испанцев – в Испании. Всех игроков и тренеров по всему миру критикуют.

Это не относится только к Серхио. Это случается с Лео, с Ди Марией, с Дани Алвесом и Неймаром в Бразилии, с Рахимом в Англии. Если ты плохо играешь за сборную, тебя готовы убить», – сказал Гвардиола.