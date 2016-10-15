Бундеслига. «Айнтрахт» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Баварией» и другие результаты

В матче 7-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле в численном меньшинстве сумел вырвать ничью против «Баварии» – 2:2. Отметим, что мюнхенский клуб потерял очки во второй встрече чемпионата Германии подряд.

В других матчах «Кельн» благодаря дублю Энтони Модесте обыграл «Ингольштадт», «Хоффенхайм» одолел «Фрайбург», «Аугсбург» поделил очки с «Шальке-04», менхенгладбахская «Боруссия» и «Гамбург» голов не забили.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

Айнтрахт – Бавария – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Роббен, 10; 1:1 – Хусти, 43; 1:2 – Киммих, 62; 2:2 – Фабиан, 78.

Удаление: Хусти, 65 – нет.

Аугсбург – Шальке-04 – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бенталеб, 65; 1:1 – Байер, 77.

Боруссия М – Гамбург – 0:0

Удаление: нет – Клебер, 25.

Кельн – Ингольштадт – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Модесте, 28; 2:0 – Модесте, 39 (с пенальти); 2:1 – Хинтерсер, 90 (с пенальти).

Хоффенхайм – Фрайбург – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Вагнер, 34; 1:1 – Нидерлехнер, 77; 2:1 – Крамарич, 80.

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