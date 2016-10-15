ФНЛ. «Тосно» разобрался с «Нефтехимиком», «Енисей» поднялся в зону стыковых матчей

В матче 17-го тура первенства ФНЛ один из лидеров чемпионата «Тосно» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» – 4:2.

В другой встрече «Енисей» в гостях разгромил «Сокол» со счетом 3:0 и поднялся в зону стыковых матчей.

Первенство ФНЛ. 17-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Марков, 35; 2:0 – Марков, 52; 2:1 – Кива, 75; 3:1 – Галиулин, 81; 4:1 – Кутьин, 85; 4:2 – Тараканов, 87.

Сокол (Саратов) – Енисей (Красноярск) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Ломакин, 3; 0:2 – Малоян, 29; 0:3 – Чичерин, 45.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ