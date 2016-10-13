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    Веркаутерен: «Рубин» – команда, обладающая хорошим потенциалом»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата России против «Рубина», а также о наставнике казанцев Хави Грасии. Напомним, встреча состоится 15 октября в 17:00 по московскому времени.

    – Перед сезоном «Рубин» провел масштабную трансферную кампанию и обозначил серьезные цели, однако пока казанцы не показывают результатов, которых от них ждут. Что вы можете сказать о ближайшем сопернике?

    – Я считаю, что этой команде просто нужно время. Для построения хорошего коллектива оно просто необходимо. Ты не можешь купить команду, но можешь купить хороших игроков – а «Рубин» обладает отличным подбором футболистов с высокими индивидуальными показателями. Я думаю, что у них есть все для того, чтобы выбраться из непростой ситуации. Следовательно, в субботу нам предстоит встретиться с командой, обладающей хорошим потенциалом.

    – Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия – один из пяти иностранных специалистов, возглавляющих клубы РФПЛ. На ваш взгляд, работа иностранных тренеров серьезно отличается от работы отечественных специалистов?

    – Я надеюсь, что да (улыбается). Потому что приезд иностранного тренера открывает новые возможности перед командой. Каждый может и должен учиться у других. Ты должен усваивать даже то, что тебе не нравится, но может пригодиться в работе. У каждой страны есть отличительные особенности, свой уклад жизни, менталитет. А в футболе есть азы, одинаковые для каждой стран. Но я уверен, что иностранцам и русским тренерам есть чему поучиться друг у друга. Если подобный обмен будет во благо российского футбола, то это, безусловно, положительный аспект. Поначалу все смотрят на иностранцев с осторожностью и постепенно привыкают к ним, ведь у каждого свой подход к работе. Я на каждой игре смотрю, как разминается соперник, какую игру он показывает, мне интересны те или иные жизненные аспекты любой команды, думаю, что могу применить в своей работе.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    13.10.2016 13:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 октября 2016, 04:28

      Рубин при Курбане обладал хорошим потенциалом, а пока команда не может найти свою игру.

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