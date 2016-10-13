Кириченко: «В матче «Зенит» – «Спартак» ошибки судьи были, но история раздута»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко уверен, что после матча чемпионата России «Зенит» – «Спартак» (4:2) вокруг персоны Сергея Иванова поднялось слишком много шума. Напомним, что после встречи красно-белые выразили претензии к судейству. Скандал завершился тем, что глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов подал в отставку.

– Как отнеслись к отставке главы департамента судейства и инспектирования Валентина Иванова после скандального матча «Зенит» – «Спартак»?

– Смотрел эту игру. Были ошибки, но история раздута. Каждый фол и свисток арбитра Сергея Иванова вызывал со стороны обеих команд неадекватное восприятие. Нарушение правил на Промесе было, но ведь «Зенит» забил свой гол не в последовавшей затем контратаке.