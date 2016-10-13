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  • Кириченко: «В матче «Зенит» – «Спартак» ошибки судьи были, но история раздута»

Кириченко: «В матче «Зенит» – «Спартак» ошибки судьи были, но история раздута»

13 октября 2016, 07:13
27

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко уверен, что после матча чемпионата России «Зенит» «Спартак» (4:2) вокруг персоны Сергея Иванова поднялось слишком много шума. Напомним, что после встречи красно-белые выразили претензии к судейству. Скандал завершился тем, что глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов подал в отставку.

– Как отнеслись к отставке главы департамента судейства и инспектирования Валентина Иванова после скандального матча «Зенит» – «Спартак»?

– Смотрел эту игру. Были ошибки, но история раздута. Каждый фол и свисток арбитра Сергея Иванова вызывал со стороны обеих команд неадекватное восприятие. Нарушение правил на Промесе было, но ведь «Зенит» забил свой гол не в последовавшей затем контратаке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Зенит Кириченко Дмитрий Иванов Cергей
Комментарии (27)
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acer2003
1476334260
Опять вспомнили ?)))
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товрос
1476340427
этот матч самый решающий что-ли?
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luke-c1
1476340671
Конечно раздуть, но так хочется смотреть качественный и честный футбол...
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firs04
1476342168
Да хватит уже, проехали и забыли
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Grelas
1476346495
Такое ощущение, что если бы Кришито удалили, Спартак сразу стал бы чемпионом.
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Юрий Крутько
1476347319
Анжи,благодаря ошибки(в одной из последних игр сезона) судьи, остался в РФПЛ и никто об этом не вспоминает...А тут раздули такое...
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Psih86
1476350512
Счет по игре...с любым другим судьей,все было бы точно также.
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ilichkadr
1476351018
Кириченко прав сказав, что «Зенит» забил свой гол не в последовавшей затем контратаке. Не снеси Кокорина в штрафной, еще не известно забил бы Кокоша гол или нет.
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B_A_IV
1476352018
Киреченко это такой накаченный выходил на замену в конце второго тайма и почти всегда забивал? но выходя в начале игры сдыхал к концу первого тайма
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Aztec58
1476371451
Кириченко не в курсах, что череда судейских "ошибок" против Спартака длится слишком долго и злонамеренно?
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