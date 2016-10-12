УЕФА не удовлетворил апелляцию «Легии» на решение о проведении матча с «Реалом» при пустых трибунах

По информации еurosport.onet.pl, УЕФА отказал «Легии» в удовлетворении апелляции на решение о проведении поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» при пустых трибунах.

В конце сентября клуб из Варшавы был наказан за неприемлемое поведение фанатов в игре первого тура против дортмундской «Боруссии» (0:6). Поляки подали апелляцию по поводу данного вердикта, но УЕФА ее отклонил. Это значит, что первоначальное решение остается в силе и встреча с мадридцами второго ноября состоится без зрителей.