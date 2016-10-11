Хави: «Критика Пике – это нездорово и безрассудно»

Бывший полузащитник сборной Испании Хави поделился мнением о критике в адрес Жерара Пике со стороны болельщиков. Напомним, Пике объявил о завершении карьеры в национальной команде после ЧМ-2018.

«Думаю, эта критика нездорова и безрассудна. Ты показываешь свою преданность, но не чувствуешь, что тебя ценят и любят.

Пике воспринимает это очень серьезно. Он был полностью прав, когда сказал, что устал и не хочет продолжать. Это верное решение.

Я и Пуйоль страдали от тех же проблем годами. То, что сделали с Пике, является неуважением по отношению к его профессионализму», – сказал Хави.

Добавим, что Пике стал объектом критики испанских болельщиков из-за своих симпатий к идее независимости Каталонии.