Мутко: «Стадион «Краснодара» – лучший в Европе»

Министр спорта России Виталий Мутко после товарищеского матча с командой Коста-Рики (3:4) поделился впечатлениями от нового стадиона «Краснодара».

«Прежде всего хочу поздравить всех футбольных болельщиков с открытием великолепного стадиона в Краснодаре. Хочу поблагодарить Сергея Галицкого, а также власти Краснодарского края за то, что оказали содействие в строительстве арены. Этот стадион, на мой взгляд, сегодня является лучшим в Европе.

Он отличается продуманными решениями и великолепной инфраструктурой как для спортсменов, так и для зрителей. Попадая на стадион «Краснодар», как будто оказываешься в Большом театре. Вокруг арены – огромная благоустроенная территория. Рядом – футбольная академия. Уверен, через 5-7 лет эта система начнет давать свои плоды», – сказал Мутко.