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  • Мостовой: «У сборной России невысокий уровень. Класс наших игроков оставляет желать лучшего»

Мостовой: «У сборной России невысокий уровень. Класс наших игроков оставляет желать лучшего»

10 октября 2016, 13:38
22

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой остался недоволен игрой национальной команды в товарищеском матче против Коста-Рики (3:4).

«Я был на стадионе во время матча. Отталкиваться нужно от того, что мы пропустили четыре мяча от команды среднего класса. Можно рассказывать, что Коста-Рика участвовала в чемпионате мира, что у нее вратарь из «Реала», но это все отговорки. Не помню, чтобы она кого-то обыгрывала, забив четыре мяча.

У сборной России непростая ситуация — можно отдыхать и полтора года экспериментировать, но реальных соперников и борьбы не будет. Наша команда не виновата, что она хозяйка чемпионата. Но нельзя пропускать так много мячей. Такой шикарный стадион, открытие, полные трибуны, а команда проигрывает 3:4. У сборной России невысокий уровень, что мы увидели в матче с Коста-Рикой, а до этого на чемпионате Европы. Класс наших футболистов оставляет желать лучшего», — сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Коста-Рика Мостовой Александр
Комментарии (22)
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алекс88
1476096110
А во времена мостового как будто чемпионами мира были...так же возили как и сейчас
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alexandr1205
1476096947
Слова не мальчика, но мужа.... Кстати, если верить Уткину, наша сборная проиграла окаменевшей фекалии. Так как тогда называть её?
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Protosser
1476098100
Трава зеленая, а осенью - желтеет. Снег - белый, если его не загрязнять.
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alex1951
1476103185
Не надо тут веласипед ,того,выдумывать... У генералисимуса Мудько бабки есть...есть! Ну вот пусть на время ЧМ ,натурилизует игруль с Испании,С Италии.сАнглии, многа не надо,человек 15.И будет всем щастье...
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dyema
1476104550
Так шёл бы детей учить мастерству,глядишь пользу какую-нибудь принёс)))
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опус 2
1476104882
Как вариант-собрать в один клуб лучших российских игроков и наигрывать к ЧМ ! В советское время это делали .Может что и получится,за счёт сыграности и физики.А так ,даже Коста Рика., индивидуально сильнее нас
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M.B.
1476105865
Я,поражаюсь. Вспомни тов.Мостовой ,как ты себя вел на ЧЕ в Португалии 2004? Какие интервью давал патриотические ? Какая обстановка из-за тебя тогда сложилась в сборной? А,теперь он рассуждает о невысоком классе игроков. Козел.
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ruverzema29rus
1476108116
У нас в составе Жирков и Самедов самые техничные игроки команды... людям по 33 года - их наигрывают в основном составе. ЗАЧЕМ?! у нас есть два года, чтобы команду молодую собрать. Техники нет, так хоть связки, взаимопонимание наладить.
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4agaaa
1476108447
ужасная игра сборной!!! За исключением самедова похвалить больше некого! Тренеру предстоит колоссальная работа! Когда же выкинут смольникова ???? Куда вы смотрите???? С уважением к братьям Березуцким - вы своё уже отыграли!
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B_A_IV
1476111291
мостовой играл нормально..... но и коста рика играла играла не напрягаясь ... всё таки ей денег заплатили чтоб приехали и хозяев слишком не обидели, и еслиб невася и negrito так бы была ничейка , а так вышло что вышло
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