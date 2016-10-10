Мостовой: «У сборной России невысокий уровень. Класс наших игроков оставляет желать лучшего»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой остался недоволен игрой национальной команды в товарищеском матче против Коста-Рики (3:4).

«Я был на стадионе во время матча. Отталкиваться нужно от того, что мы пропустили четыре мяча от команды среднего класса. Можно рассказывать, что Коста-Рика участвовала в чемпионате мира, что у нее вратарь из «Реала», но это все отговорки. Не помню, чтобы она кого-то обыгрывала, забив четыре мяча.

У сборной России непростая ситуация — можно отдыхать и полтора года экспериментировать, но реальных соперников и борьбы не будет. Наша команда не виновата, что она хозяйка чемпионата. Но нельзя пропускать так много мячей. Такой шикарный стадион, открытие, полные трибуны, а команда проигрывает 3:4. У сборной России невысокий уровень, что мы увидели в матче с Коста-Рикой, а до этого на чемпионате Европы. Класс наших футболистов оставляет желать лучшего», — сказал Мостовой.