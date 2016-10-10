Ловчев: «Меня восхитил Самедов»

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев доволен тем, как в матче с Коста-Рикой (3:4) сыграл полузащитник российской национальной сборной Александр Самедов.

«Меня восхитил Самедов. И за это я бы сказал спасибо Семину. Ведь это он заменил Самедова в недавнем матче со «Спартаком» в перерыве и тем самым потребовал от него другого отношения к делу. И в следующих матчах «Локомотива» Самедов рвал, и с «Арсеналом» особенно. Был заводилой. И тут, в сборной, он предстал таким же. Определенные вещи у него очень хорошо получаются, как то: передачи с фланга, стандарты. У нас в чемпионате с фланга отлично подают Калачев и Самедов. Больше никто

Игра получилась весeлой из-за большого количества голов. Но при этом игроки сборной действовали на уровне ниже среднего. Особенно в обороне. Смольников и Березуцкий так вообще игру провалили. Кутепов и Петров явных ошибок не допускали, но тоже действовали не лучшим образом. Значит, надо на каком-то варианте обороны главному тренеру останавливаться. Да, должны вернуться Кудряшов, Новосельцев. Но последний за «Зенит» не играет регулярно – вот тут тоже проблема. Важно, чтобы защитники сборной уже сыгрывались. Времени на это не так много», — сказал эксперт.