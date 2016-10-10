Ракицкий: «Врачи «Шахтера» не разрешили играть за сборную»

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий рассказал о том, как проходит процесс восстановления от травмы бедра. Напомним, что из-за повреждения футболист пропустил матчи квалификации ЧМ-2018 против Турции (2:2) и Косово (3:0).

«Очень жаль, что из-за рецидива травмы не смог помочь партнерам по сборной Украины. Было большое желание остаться в команде, но врачи «Шахтера» не разрешают играть.

Есть курс реабилитации, восстанавливаюсь, но еще не готов на 100 процентов», – сказал он.