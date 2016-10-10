Радимов: «До чемпионата мира работы у тренерского штаба непочатый край»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов дал оценку игре сборной России в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). По словам специалиста, до чемпионата мира-2018 тренерский штаб должен серьезно поработать над национальной командой.

«Думаю, более справедливым результатом была бы ничья. Хотя в средней зоне первый тайм наша команда провалила. Очень медленно выходили из обороны в атаку. Был нарушен баланс между линиями, опорные хавы постоянно опаздывали.

Для глобальных выводов время еще не пришло. Тренер пока в поиске, знакомится с футболистами, варьирует тактику, состав. За три игры Черчесов понял, кто есть кто. В матче с Коста-Рикой у сборной были яркие отрезки, но и провальных хватало. Я не только о действиях в обороне. Настораживает, что многовато брака в передачах, причем теряли мяч в простейших ситуациях. Для нашей сборной это непозволительная роскошь. Если бы на месте Коста-Рики была Аргентина или Германия, все могло закончиться совсем печально. В общем, до чемпионата мира работы у тренерского штаба непочатый край», — сказал он.