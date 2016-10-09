Рейнгольд: «Хватит уже ставить в состав Василия Березуцкого!»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после поражение сборной России в товарищеском матче от Коста-Рики (3:4) раскритиковал действия защитника национальной команды Василия Березуцкого, чьи ошибки, по мнению специалиста, повлияли на итоговый результат игры.

– Как вам игра?

Безобразно выступили в обороне, неудачно сыграл Сослан Джанаев. Честно и откровенно говоря, не хочется критиковать футболистов, но некоторым из них делать в команде нечего. Газинский, Петров... На таком уровне нельзя так играть за сборную. Нужно учесть и уровень соперника, который не представляет из себя ничего особенного. Коста-Рика – средняя команда, которая может играть в хороший футбол, но и с которой можно спокойно сражаться.

Впереди мы сыграли прилично, забили три мяча, что происходит не в каждой игре. Но у команды слабая командная дисциплина. Станислав Черчесов наверняка сделает определенные выводы, потому что пропустить четыре мяча – это очень много. Если анализировать общий итог встречи, то сборная России, конечно, потерпела неудачу.

Кроме того, ну хватит уже ставить Василия Березуцкого! Ну сколько можно проигрывать центральную зону?! Березуцкий там все проиграл! Пенальти привез, гол в свои ворота забил... Не много ли?! Помимо опыта у футболиста должна быть соответствующая форма, а Василий сегодня сыграл просто безобразно! Очень часто не успевал за соперниками, к чему это привело – мы увидели. Проигрывать при открытии стадиона – как-то неприлично. Тем более, что соперника можно было бы обыгрывать при соответствующей форме. Таково мое мнение.