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  • Рейнгольд: «Хватит уже ставить в состав Василия Березуцкого!»

Рейнгольд: «Хватит уже ставить в состав Василия Березуцкого!»

9 октября 2016, 21:11
13

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после поражение сборной России в товарищеском матче от Коста-Рики (3:4) раскритиковал действия защитника национальной команды Василия Березуцкого, чьи ошибки, по мнению специалиста, повлияли на итоговый результат игры.

– Как вам игра?

Безобразно выступили в обороне, неудачно сыграл Сослан Джанаев. Честно и откровенно говоря, не хочется критиковать футболистов, но некоторым из них делать в команде нечего. Газинский, Петров... На таком уровне нельзя так играть за сборную. Нужно учесть и уровень соперника, который не представляет из себя ничего особенного. Коста-Рика – средняя команда, которая может играть в хороший футбол, но и с которой можно спокойно сражаться.

Впереди мы сыграли прилично, забили три мяча, что происходит не в каждой игре. Но у команды слабая командная дисциплина. Станислав Черчесов наверняка сделает определенные выводы, потому что пропустить четыре мяча – это очень много. Если анализировать общий итог встречи, то сборная России, конечно, потерпела неудачу.

Кроме того, ну хватит уже ставить Василия Березуцкого! Ну сколько можно проигрывать центральную зону?! Березуцкий там все проиграл! Пенальти привез, гол в свои ворота забил... Не много ли?! Помимо опыта у футболиста должна быть соответствующая форма, а Василий сегодня сыграл просто безобразно! Очень часто не успевал за соперниками, к чему это привело – мы увидели. Проигрывать при открытии стадиона – как-то неприлично. Тем более, что соперника можно было бы обыгрывать при соответствующей форме. Таково мое мнение.

Источник: Rusfootball.info
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Коста-Рика Березуцкий Василий Рейнгольд Валерий
Комментарии (13)
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shurik45
1476037026
Товарищ Валера ,а про опорную зону почему ни слова?
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Freyk
1476041805
Все четыре гола не обошлись без «отличной» игры Василия.) Первый гол — очень убедительно объяснял Смольникову, как не стоит играть. Во время этой дискуссии соперник радостно отправлял мяч в сетку в нескольких метрах от Василия. Второй гол — проход по центру, Вася стоит и наблюдает. Третий гол — Васе надоело быть безучастным, когда забивают России, поэтому он подставил ногу. Четвертый гол — Вася решил подарить интересную развязку матчу, организовав пенальти в ворота Джанаева. Ну, так держать.
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Nerlinger
1476042334
Геннадия Орлова в состав да и Ловчева, чтобы трындели поменьше
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Бриг
1476043248
Джанаев, конечно со вторым голом ошибся. Акинфеев, скорее всего бы не дернулся и спокойно отбил. Но Зобнин и Ерофеев сыграли нормально. Состав, конечно, экспериментальный, но надо же находить альтернативы той безнадеги, которая была в последние годы? В нападении, кстати, играли азартно и результативно. Этого давно не было.
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Chesn0k
1476046262
По Петрову в точку - не уровень сборной. По Сослану тоже в точку, напривозил, странно, что его не поменяли в перерыве. По березуцкому могу сказать, что и в моменте со срезкой в свои, и в моменте с пенальти он страховал ошибшегося петрова. Да, страховал неудачно, но это следствие ошибок петрова.
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Aztec58
1476046997
Воистину хватит!
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ivanthebest
1476057184
Вообще от конской защиты нужно уходить.. Полностью... И желательно это было сделать ещё пару-тройку лет назад. Лучше пускай будут Кутепов с Новоселом сейчас играть, из них хоть какой-то может толк да выйти, чем Берёза, который в ЛЧ даже со средними командами играет, как школьник против профи...
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zadira56
1476090613
Впервые слышу от него правильные слова!))
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dudarik
1476091361
Походу кончился Вася.....,
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yorgenbarenz
1476101169
Давайте,ещё мне заминусите.Я сказал,что тренеру не хватает тямы и он сделал из сборной своё московское Динамо с решетом в обороне.Он вполне зависимый человек,хотя сурово выглядит и говорит повелительно.Потому Мудко его и протиснул на должность,что можно навязать свои мысли,которые,естественно,-вредительские(потому,что,Мудко).Наверняка Газинского и Петрова приказали(попросили)поставить на игру,чтобы порадовать местную публику и хозяина стадиона.Порадовали они, вместе с Джанаевым, своим ПФЛ-мастерством.Надо было в этом вопросе идти дальше и поставить Роттенберга с Нойштедтером до кучи.))Чтобы наваляли нам 6-8 мячей! На такой,политически важный матч,надо было ставить поконкретней людей в оборону.Народ пришёл на праздник, так яростно поддерживал, а игроки концовочку начали доигрывать.Доиграли....
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