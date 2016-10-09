Мутко: «Поражение от Коста-Рики? Не надо расстраиваться, ведь у нас идет становление команды»

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от товарищеского матча, в котором сборная России уступила Коста-Рике со счетом 3:4. Отметим, что это поражение стало для россиян первым под руководством Станислава Черчесова.

«У нас идет становление команды, не надо расстраиваться. Так бывает, что на последних минутах получаешь пенальти. Но игра была все равно интересная, Коста-Рика – очень приличная команда, 18-я в рейтинге, нам было непросто. У нас много молодых ребят, команда на стадии становления», – сказал Мутко.