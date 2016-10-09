Главный тренер Коста-Рики: «Наверное, ничья была бы справедливым результатом»

Главный тренер Коста-Рики Оскар Рамирес после товарищеского матча со сборной России (4:3) признал, что ничья была бы закономерным результатом, но он очень рад победе над столь сложным соперником.

«Это очень классная победа! Нам удавались быстрые атаки, четко перехватывать мяч. Хотя во втором тайме Россия прибавила. Наверное, ничья была бы справедливым результатом. Но, к счастью, мы заработали пенальти и забили честный четвертый гол. Всегда тяжело играть в гостях. Тем более против такого сильного соперника как сборная России. США играет в такой же манере, как и Россия. Потому мы провели отличную тренировку», – заявил наставник костариканцев.