Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Товарищеский матч. Сборная России потерпела первое поражение под руководством Черчесова

Товарищеский матч. Сборная России потерпела первое поражение под руководством Черчесова

9 октября 2016, 17:56
219

Сборная России в первом матче на новом стадионе в Краснодаре уступила Коста-Рике со счетом 3:4. На 22 минуте Асофейфа открыл счет. Спустя семь минут Брайан Руис увеличил разрыв в счете. На 31 минуте встречи Самедов смог один мяч отыграть, но под зановес первой половины встречи Василий Березуцкий отправил мяч в свои ворота, сделав счет 1:3 в пользу Коста-Рики. После перерыва дубль Артема Дзюбы мог помочь сборной России избежать поражения, но на 90 минуте пенальти в ворота хозяев реализовал Хоэль Кэмпбелл.

Товарищеский матч.

Россия – Коста-Рика – 3:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Асофейфа, 22; 0:2 – Руис, 29; 1:2 – Самедов, 31; 1:3 – Березуцкий, 45 (автогол); 2:3 – Дзюба, 48; 3:3 – Дзюба, 61; 3:4 – Кэмпбелл, 90 (с пенальти).

Россия: Джанаев, Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, Зобнин, Газинский, Шатов (Полоз, 56), Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Дзюба (Канунников, 89).

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Кальво, Акоста (Уостон, 69), Асофейфа (Техеда, 65), Борхес (Гусман, 79), Венегас, Руис (Кэмпбелл, 69), Уренья (Уоллес, 70).

Предупреждения: Венегас, 45; Кэмпбелл, 77; Смольников, 85.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Коста-Рика Самедов Александр Березуцкий Василий Дзюба Артем Асофейфа Рэндаль Руис Брайан Кэмпбелл Хоэль
Комментарии (219)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aztec58
1476025270
Ну что, детвора? Черчесов - сильный тренер? Ирматов - лучший арбитр? Березуцкий - столп обороны? Оптимизм должен основываться на реальных возможностях, а не на детских иллюзиях, ага.
Ответить
stream15
1476025314
Сборная будет играть лучше, если убрать из нее спартаковско-ростовский балласт.
Ответить
BAIv
1476025415
все были согласны на ничейку, но Вася поставил на коста рику
Ответить
a-rakhmatov
1476025839
Вася сыграл худший матч в своей футбольной карьере.....накосячил по полной, подарил целых два гола противнику....
Ответить
Тraumtanzеr
1476026008
Товарищ смольников, газинский и петров не уровень сборной.
Ответить
cska-62
1476026066
Сборная Коста-Рики приехала играть в футбол, а не отбывать номер, что особенно ценно. Матч получился очень полезным, ибо воочию доказал, что Игнашевич и в 50 лет будет вдвое сильнее и надёжнее Кутепова. В первом тайме в сборной провалились и защитники, и опорники, причём подчищал всё обычно Василий Березуцкий, которому просто не повезло стать автором автогола. Никакой его ошибки там не было, он верно бросался на перехват. Что же касается острых и комбинационных атак, то тут было всё в порядке. И блистал своей игрой Александр Самедов, поучаствовавший во всех трёх забитых мячах. Играли сборные на равных, зрелищно, не без ошибок, ну а повезло больше сопернику, потому и счёт 3:4. Никакой трагедии делать из этого не нужно, но в пару к Василию Березуцкому нужно либо возвращать Игнашевича, либо наигрывать Новосельцева или Семёнова. Да и об Алексее Березуцком нужно помнить, он – игрок-универсал!
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1476026248
Не трогайте Васю,он играет как может? Кто может лучше? Посмотрим их на следующей игре сборной? Говорили что Джанаев лучший. И где? Помоему лучший не Джанаев,а Бердыев! Не гоните на Дзюбу,а поддержите..
Ответить
Taps
1476029598
Из 4-х голов 3-и на счету В.Березуцкого. Пусть курит кальян и пьёт шампанское с Коко, но покинет футбол.
Ответить
Бью Свиней
1476030305
Читаю клиенты спартачей, гамно у них из ушей льется. Вы че хотите чтоб по волшебному взмаху пяточка наша сборная в топ выбралась? Такого не будет ещё лет пять ,как минимум. Так же как и ваше чемпионство. Задолбали сектанты ну такие умные, у себя десять тренеров за сезон меняют толку нет,так теперь и Черчесов гавно по их мнению,состав не тот набрал. Надо было чтоб в основе все спартачи были.
Ответить
+50/-50
1476031286
Да, Вася Берёза подгадил. Привёз пенку, взял да забил себе. Прогресирующее старение игрока.
Ответить
Главные новости
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
1
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+