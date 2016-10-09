Товарищеский матч. Сборная России потерпела первое поражение под руководством Черчесова

Сборная России в первом матче на новом стадионе в Краснодаре уступила Коста-Рике со счетом 3:4. На 22 минуте Асофейфа открыл счет. Спустя семь минут Брайан Руис увеличил разрыв в счете. На 31 минуте встречи Самедов смог один мяч отыграть, но под зановес первой половины встречи Василий Березуцкий отправил мяч в свои ворота, сделав счет 1:3 в пользу Коста-Рики. После перерыва дубль Артема Дзюбы мог помочь сборной России избежать поражения, но на 90 минуте пенальти в ворота хозяев реализовал Хоэль Кэмпбелл.

Товарищеский матч.

Россия – Коста-Рика – 3:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Асофейфа, 22; 0:2 – Руис, 29; 1:2 – Самедов, 31; 1:3 – Березуцкий, 45 (автогол); 2:3 – Дзюба, 48; 3:3 – Дзюба, 61; 3:4 – Кэмпбелл, 90 (с пенальти).

Россия: Джанаев, Смольников, Березуцкий, Кутепов, Петров, Зобнин, Газинский, Шатов (Полоз, 56), Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Дзюба (Канунников, 89).

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Кальво, Акоста (Уостон, 69), Асофейфа (Техеда, 65), Борхес (Гусман, 79), Венегас, Руис (Кэмпбелл, 69), Уренья (Уоллес, 70).

Предупреждения: Венегас, 45; Кэмпбелл, 77; Смольников, 85.