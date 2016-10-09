Орлов: «При Слуцком сборная достигла дна, хуже играть невозможно»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение относительно предстоящего товарищеского матча между сборной Россией и Коста-Рикой. Также Орлов выступил с критикой в адрес бывшего наставника национальной команды Леонида Слуцкого.

– Черчесов собирает новую команду. Такие матчи – отличная возможность посмотреть на ближайших кандидатов, поработать над взаимодействиями и в целом увидеть вектор развития. А если говорить про соперника, сборная Коста-Рики – очень достойный оппонент, примерно одного уровня с нашей командой.

– В какой стадии находится процесс перестройки сборной России?

– Безусловно, он еще не закончен. На что хочется обратить внимание, так это на изменение атмосферы вокруг команды и ее восприятия. Приход Черчесова поистине вдохновил ребят, и пока его нельзя упрекнуть в чем-либо. Все вызванные игроки, принятые меры не вызывают нареканий и споров. Хуже, чем при Леониде Слуцком, играть уже невозможно, при нем мы достигли самого что ни на есть дна. Теперь все новое будет выглядеть лучше, пусть немного, но лучше, – приводит слова Орлова Russia Today.