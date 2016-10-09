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  • Орлов: «При Слуцком сборная достигла дна, хуже играть невозможно»

Орлов: «При Слуцком сборная достигла дна, хуже играть невозможно»

9 октября 2016, 14:27
58

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение относительно предстоящего товарищеского матча между сборной Россией и Коста-Рикой. Также Орлов выступил с критикой в адрес бывшего наставника национальной команды Леонида Слуцкого.

Черчесов собирает новую команду. Такие матчи – отличная возможность посмотреть на ближайших кандидатов, поработать над взаимодействиями и в целом увидеть вектор развития. А если говорить про соперника, сборная Коста-Рики – очень достойный оппонент, примерно одного уровня с нашей командой.

– В какой стадии находится процесс перестройки сборной России?

– Безусловно, он еще не закончен. На что хочется обратить внимание, так это на изменение атмосферы вокруг команды и ее восприятия. Приход Черчесова поистине вдохновил ребят, и пока его нельзя упрекнуть в чем-либо. Все вызванные игроки, принятые меры не вызывают нареканий и споров. Хуже, чем при Леониде Слуцком, играть уже невозможно, при нем мы достигли самого что ни на есть дна. Теперь все новое будет выглядеть лучше, пусть немного, но лучше, – приводит слова Орлова Russia Today.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Коста-Рика Слуцкий Леонид Черчесов Станислав Орлов Геннадий
Комментарии (58)
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omnikolaev
1476012702
человек такой же далекий в понимание футбола, как и в комментаторском мастерстве. предвзятый, ему не место на телевидении.
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vladimir-7
1476013135
Гена, да успокойся ты о Л.В. Слуцком, не тебе судить о его тренерской работе, тебе не место на месте комментатора, т.к. ты в футболе пень обос...ный.
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subbotaspartak
1476013649
Может ты и прав немного, Но молчал бы, ей богу. Неужели в Питере мало ораторов? Держат этого пережитого комментатора.
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hunta
1476013668
Гена - ты НОЛЬ !
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bset
1476017754
Слуцкий вытащил на Евро сборную, которая дна достигла как раз при Капелло. А Слуцкий - просто тренер, которому часто способствует удача. При выходе на Евро удача была на его стороне, а на Евро мы все всё видели.
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prtcs
1476019993
Какой мелкий человечек. Слуцкий вытащил сборную на Евро и это называет "хуже". Но у нас все еще впереди....
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Тraumtanzеr
1476020267
Дада, особенно смольников, одним словом бомж.
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alexandr1205
1476020493
Сам же падла диферамбы пел, теперь обсирает.
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kokor2d2
1476021945
При Орлове профессия комментатора достигла дна. Хуже только Медведев прокомментирует
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gor77
1476023341
Товарищ Орлов забыл, что сборная по футболу в 1998, 2006 и 2010 годах вообще не участвовала в Чемпионатах мира, а в 2000 году не прошла квалификацию. Ну и в кубке конфедераций вообще НИКОГДА не проходила квалификацию!
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