Крицюк: «Не прощу себя, если не поиграю в топ-лигах»

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о своих карьерных целях.

– Цель в сборной – попасть в обойму, регулярно вызываться и играть там.

– В чем особенность твоего стиля в отличие от Акинфеева?

– Я вратарь-игровик. Я всегда контролирую игру и всегда нахожусь в движении, стараюсь что-то подсказать партнерам. У меня довольно-таки энергозатратный стиль.

– Твоя мечта?

– Играть в лучших клубах мира, в топ-лигах. Это от характера зависит, я не прощу себя, если не попробую, – сказал Крицюк.