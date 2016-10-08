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Крицюк: «Не прощу себя, если не поиграю в топ-лигах»

8 октября 2016, 22:04
18

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о своих карьерных целях.

– Цель в сборной – попасть в обойму, регулярно вызываться и играть там.

– В чем особенность твоего стиля в отличие от Акинфеева?

– Я вратарь-игровик. Я всегда контролирую игру и всегда нахожусь в движении, стараюсь что-то подсказать партнерам. У меня довольно-таки энергозатратный стиль.

– Твоя мечта?

– Играть в лучших клубах мира, в топ-лигах. Это от характера зависит, я не прощу себя, если не попробую, – сказал Крицюк.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крицюк Станислав
Комментарии (18)
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Flamini84
1475955542
Ага,поэтому свалил из Браги в Краснодар
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Krasnodar 123
1475956623
Ты дружок играй с усердием в ФК Краснодар, на выходах внимательней ! Ляпы уже у тебя были работай над собой!
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Mack_Dan
1475956937
Ух, как пафосно... И как практически выразится это "не прощу себя"? Никогда больше не выйдешь на футбольное поле? Или будешь выходить постоянно со скорбным выражением лица? И во сколько лет наступит пора "никогда не прощать себя"? Кароч, в случае Крицюка лучше молчать, чем говорить...
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acer2003
1475960522
Странное заявление )
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+50/-50
1475960986
Родину любить надо, такой какая она есть. Другой всё равно нет. А топ-лиги это где, там где санкции на нас наложили?
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WhiteEgon
1475962668
Парень, ты в рфпл перешел. Забудь о топ лигах. Денег до фига платят, поэтому делай как все - бухай в клубах и машины покупай. У тебя паспорт есть, поэтому играть всегда будешь. А под конец карьеры сгниешь в фнл, но какая разница? Денег уже заработал! Хотел бы в топ клуб, играл бы в Браге. В России тллько бабло гребут, не думая об игре в футбол.
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семенчик
1475963225
Ну-ну
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woyser
1475967188
Сандерленд, Гранада, Катоне, Нанси, Гамбург - команды занимающие последние места в своих лигах и напропускавшие кучу голов. Туда слабо? Они все выступают в топ-лигах, не еврокубков, не спокойной жизни, борьба за выживание, но зато в топе))
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a-rakhmatov
1475987376
Мечтать не вредно, хотя мысли и планы материализуются.
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Фан666
1475989190
Валить нужно в ближайшие год-два в какую-нибудь Сельту. Если не свалит то сгниёт как Акинфеев.
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