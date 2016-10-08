ФНЛ. «Зенит-2» переиграл «Сибирь», «Мордовия» победила «Балтику»

Во встрече 16-го тура ФНЛ «Зенит-2» на своем поле без видимых проблем разобрался с «Сибирью». Голами в составе питерцев отметились Проничев, Бавин и Камышев. В других матчах «Мордовия» в Калининграде одолела «Балтику», «Химки» в меньшинстве сумели добыть ничью с «Волгарем», а нальчикский «Спартак» в родных стенах разошелся миром со «СКА-Хабаровском».

Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

Балтика (Калининград) – Мордовия (Саранск) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Саркисов, 2; 1:1 – Помогаев, 19 (с пенальти); 1:2 – Чалов, 86.

Волгарь (Астрахань) – Химки (Московская область) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Казаев, 43; 1:1 – Зуйков, 59.

Удаления: нет – Малания, 85; Тюмин, 90.

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Сибирь (Новосибирск) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Проничев, 23; 2:0 – Бавин, 39; 2:1 – Лобов, 76 (в свои ворота); 3:1 – Камышев, 90.

Спартак (Нальчик) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Гугуев, 4; 1:1 – Лескано, 40.