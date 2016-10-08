Калитвинцев: «Не очень удовлетворен атакой «Динамо» в игре с «Кубанью», но главное – результат»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги победного матча с «Кубанью» (1:0) в рамках 16-го тура ФНЛ. По словам наставника, тренерский штаб бело-голубых не получил должного удовлетворения от игры команды в атаке.

«В обороне команда сыграла хорошо, надежно, с атакой же сегодня не получилось того, что мы планировали. «Кубань» тоже сыграла плотно. Большого удовлетворения от игры впереди, зная, что ребята могут, не получили, но в этом ничего страшного. Главное – результат. Чтобы выполнить задачу, стоящую перед командой, надо давать результат. У нас пока это получается.

Когда команда зависима от одного игрока, это команда низкого уровня. Панченко – важный и системообразующий игрок «Динамо», но не полкоманды. Панченко забил всего 11 мячей из 27, а не 25. Что касается Бечирая, он чаще играл в основном составе, в отличие от Обольского, которому было непривычно выходить на таком уровне. Луценко провел всего одну тренировку в общей группе – у него был перелом ребра. У Погребняка на вчерашней тренировке появился дискомфорт в пояснице, он готовился к игре, но как настоящий профессионал сказал, что не сможет сыграть на 100 процентов. Считаю, это честно перед командой и перед собой в целом», – сказал Калитвинцев.