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  • Могилевец: «Под руководством Бердыева хочется работать и добиваться результата»

Могилевец: «Под руководством Бердыева хочется работать и добиваться результата»

7 октября 2016, 17:47
11

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец поделился впечатлениями от работы под руководством Курбана Бердыева в «Ростове».

– В чем гений Курбана Бердыева, у которого вы провели прошлый сезон в «Ростове»?

– Главное – дисциплина. Все продумывается до мелочей. Как он сам говорит, важен каждый нюанс. Просит, чтобы футболисты выкладывались по максимуму и ни на секунду не теряли концентрации. Он сам подавал нам пример, ответственно относится к делу. В ответ команда старалась его не подвести и оставляла на поле все силы. Бердыев объединяет команду, создает в ней прекрасную атмосферу. Хочется работать и добиваться результата.

– Почему у Бердыева так прогрессируют футболисты?

– Потому что объясняет каждому игроку, как действовать на поле. Каждого видит насквозь. Если выполнять его требования, прислушиваться к его советам, все будет хорошо и начнешь прогрессировать.

– Есть такая формулировка – найти своего тренера. Судя по тому, что в «Ростове» вы все время играли в основном составе, Бердыев – ваш тренер?

– Доверие тренера всегда важно! Атмосфера в команде тоже помогала мне прогрессировать. Очень благодарен Бердыеву и всему «Ростову», всем моим бывшим партнерам. Мне было приятно там находиться

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Могилевец Павел Бердыев Курбан
Комментарии (11)
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Black Giz
1475852099
Давай обратно к нам, Паша.
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FanatSerj
1475854805
Да у Бердыева даже Ротенберг прогрессировал )) Вон когда Локо приезжал, после матча подошел к каждой трибуне, и ему похлопали тоже, хоть в Ростове с ЗП проблемы, но футболисты все равно тепло вспоминают свое время в нем.
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compka
1475860064
Надо Саввиди и Бердыева помирить и будет в Ростове всё ОК на 100 процентов.
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товрос
1475904562
Могилевец может вернутся,Бердыев его возьмет в любое время назад,а вот Новосельцев...
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B_A_IV
1475907682
Бердыев лучший тренер в РФПЛ... это факт, но неудобный для руководства, лезет в финансы..
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