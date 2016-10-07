Могилевец: «Под руководством Бердыева хочется работать и добиваться результата»

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец поделился впечатлениями от работы под руководством Курбана Бердыева в «Ростове».

– В чем гений Курбана Бердыева, у которого вы провели прошлый сезон в «Ростове»?

– Главное – дисциплина. Все продумывается до мелочей. Как он сам говорит, важен каждый нюанс. Просит, чтобы футболисты выкладывались по максимуму и ни на секунду не теряли концентрации. Он сам подавал нам пример, ответственно относится к делу. В ответ команда старалась его не подвести и оставляла на поле все силы. Бердыев объединяет команду, создает в ней прекрасную атмосферу. Хочется работать и добиваться результата.

– Почему у Бердыева так прогрессируют футболисты?

– Потому что объясняет каждому игроку, как действовать на поле. Каждого видит насквозь. Если выполнять его требования, прислушиваться к его советам, все будет хорошо и начнешь прогрессировать.

– Есть такая формулировка – найти своего тренера. Судя по тому, что в «Ростове» вы все время играли в основном составе, Бердыев – ваш тренер?

– Доверие тренера всегда важно! Атмосфера в команде тоже помогала мне прогрессировать. Очень благодарен Бердыеву и всему «Ростову», всем моим бывшим партнерам. Мне было приятно там находиться