Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ролан Гусев: «Не верю, что Еременко мог применять запрещенные препараты»

Ролан Гусев: «Не верю, что Еременко мог применять запрещенные препараты»

7 октября 2016, 14:40
6

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал решение УЕФА отстранить на 30 дней от матчей полузащитника армейцев Романа Еременко.

– Я, честно говоря, пребываю в недоумении. Что вообще происходит? Человека на месяц отстраняют от игр и ничего не объясняют! Как так?

– Появилась версия, что речь идет о допинге…

– Роман – настоящий профессионал! Не верю, что Еременко мог применять запрещенные препараты. Ну не верю и все!

– Потеря Еременко станет для ЦСКА роковой?

– Большая потеря. В ЦСКА и без того короткая скамейка. Алану Дзагоеву будет тяжело…

– На шансах армейцев выйти из группы в Лиге чемпионов можно поставить крест?

– Да почему крест-то? Как же мы любим везде ставить кресты, чуть что случится. Надо все равно бороться. Вы же видели, с «Байером» сыграли на равных, с «Тоттенхэмом» немного не повезло. У нас ровная группа, со всеми можно бодаться. Нет же у нас в квартете ни «Барселоны», ни «Атлетико», ни «Реала» с «Баварией».

– Но в матчах с «Монако» не будет и Еременко…

– Конечно, это потеря. Но что вы предлагаете? Выйти на поле и сказать «сдаемся»? Нужно искать какие-то варианты.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Гусев Ролан Еременко Роман
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
каа
1475842010
какие там варианты...?! Головин да Натхо... и тот и тот не в лучших кондициях... но с другой стороны шанс для Натхо вернуть место в основе...
Ответить
Krasnodar 123
1475847689
И я не верю что Ерема принимал допинг сто пудов подсыпали!
Ответить
ivanthebest
1475852010
На равных с Байером и немного не повезло с курами??? Вы о чём вообще? С немцами чудом на разгром не пристроились, благо немцы пижонами оказались, а с курами там вообще всё было мега уныло и ничьёй и не пахло, даже не смотря на то, что у них пол-состава не играло...
Ответить
Kollljan
1475852701
Верь - не верь, а ведь жрет п....ла!
Ответить
Aztec58
1475855640
Человек (а человек ли?), душивший бокового арбитра, поднявшего флажок в матче ЦСКА - Динамо, НЕ ВЕРИТ, блин, что проффи могут кушать допинг, ага.
Ответить
Главные новости
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
1
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
3
Все новости
Все новости
Платини назвал Сафонова «решетом»
Вчера, 21:57
4
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
Вчера, 15:45
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
Вчера, 15:15
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
Вчера, 10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
Вчера, 09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
Вчера, 08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
Вчера, 08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
Вчера, 00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+