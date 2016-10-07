Ролан Гусев: «Не верю, что Еременко мог применять запрещенные препараты»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал решение УЕФА отстранить на 30 дней от матчей полузащитника армейцев Романа Еременко.

– Я, честно говоря, пребываю в недоумении. Что вообще происходит? Человека на месяц отстраняют от игр и ничего не объясняют! Как так?

– Появилась версия, что речь идет о допинге…

– Роман – настоящий профессионал! Не верю, что Еременко мог применять запрещенные препараты. Ну не верю и все!

– Потеря Еременко станет для ЦСКА роковой?

– Большая потеря. В ЦСКА и без того короткая скамейка. Алану Дзагоеву будет тяжело…

– На шансах армейцев выйти из группы в Лиге чемпионов можно поставить крест?

– Да почему крест-то? Как же мы любим везде ставить кресты, чуть что случится. Надо все равно бороться. Вы же видели, с «Байером» сыграли на равных, с «Тоттенхэмом» немного не повезло. У нас ровная группа, со всеми можно бодаться. Нет же у нас в квартете ни «Барселоны», ни «Атлетико», ни «Реала» с «Баварией».

– Но в матчах с «Монако» не будет и Еременко…

– Конечно, это потеря. Но что вы предлагаете? Выйти на поле и сказать «сдаемся»? Нужно искать какие-то варианты.