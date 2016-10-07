Дурманов: «Снюс» не является допингом. Думаю, у Еременко что-то другое»

Бывший руководитель Российского антидопингового агентства Николай Дурманов прокомментировал информацию о том, что полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко дисквалифицирован из-за употребления «снюса» – измельченного увлажненного табака.

«Будь моя воля, я бы давно запретил табак в спорте. Это реально вредная и опасная субстанция. Знаю, что скандинавские лыжницы и биатлонистки любят пожевать табачок. Вообще, это считается пассивным курением, в конце концов, это неэтично и аморально. Но на сегодняшний день табак не предусмотрен в списке как запрещенное вещество. Думаю, что у Романа Еременко что-то другое», — сказал Дурманов.