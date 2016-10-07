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    Источник: Еременко дисквалифицировали из-за употребления «снюса»

    Хавбек ЦСКА Роман Еременко мог быть отстранен от футбола из-за употребления так называемого «снюса» – измельченного увлажненного табака.

    Как отмечает источник, данный табак производят и употребляют в Швеции. С 1992 года запрещена его продажа на территории ЕС (кроме Швеции), но применение его не ограничено. В России он не продается с декабря 2015 года.

    Напомним, что футболист отстранен на 30 дней.

    Источник: Спортфакт

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    07.10.2016 10:12
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 7 октября 2016, 16:21

      Я бы не торопился с выводами. В личной моей переписки с московскими моими друзьями и в спортивных изданиях выдвигаются разные версии. Но УЕФА ничего конкретного не сообщил, кроме того, что он отстранён от игр на 30 дней. Это такая манера западных спортивных организаций: сначала сообщать об отстранении, а уже потом. через некоторое время. сообщать почему. наберёмся терпения. честно говоря. Ерёменко на наркомана не похож.

      0
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      Рейтинг: +40

      amg063 7 октября 2016, 13:09

      главное что играет нормально, а вредные привычки это личное дело каждого

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 октября 2016, 12:50

      Надо бы с коней снять все очки за игры, в которых принимал участие этот наркоман.

      4
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      Рейтинг: +223

      АХ 7 октября 2016, 12:31

      Wiki
      Окончательный запрет снюса в России введен в декабре 2015 года поправками к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
      К преимуществам снюса можно отнести и то, что он даёт возможность получать никотин в тех местах, где курение запрещено (например, в самолёте при длительных перелётах, в шахтах и других местах, где в воздухе может находиться взрывоопасный газ).

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 7 октября 2016, 12:27

      хрень какая то..бестолковая..никотину хочет без какого то кайфа получать в организм..дурак чтоли

      -3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 7 октября 2016, 12:26

      Ах шельмец! Любит Ерёма под верхнюю губу закидывать... :)))

      -1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 7 октября 2016, 12:13

      хорошо,что не пенюса......

      -3
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 7 октября 2016, 12:00

      Кокорина с Мамаевыв за кльян тогда тоже дисквалифицировать надо, причем Кокорина пожизненно(от него все равно толку нету)

      2
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      Рейтинг: +1820

      gor77 7 октября 2016, 11:55

      Без комментариев.
      Для справки!
      Снюс — вид табачного изделия. Представляет собой измельчённый увлажнённый табак, который помещают между верхней (реже — нижней) губой и десной на длительное время — от 30 до 60—70 минут (по данным производителей, от 5 до 30). При этом никотин из табака поступает в организм.
      Снюс относится к бездымному табаку (в эту группу входят также сухой и влажный снафф, жевательный табак и пр.). Характеризуется как разновидность влажного снаффа с высоким содержанием никотина и низким содержанием канцерогенов. Он известен в Швеции с 1637 года. В основном он производится и употребляется именно в этой стране (поэтому часто называется шведским снюсом).
      В ЕС (кроме Швеции) с 1992 года запрещена продажа снюса, хотя его применение не ограничено. В Швеции и Норвегии снюс продаётся легально.
      Снюс представлен в России с 2004 года. Несмотря на попытки запрета снюса (запрет всех видов некурительного табака был предусмотрен представленным к первому чтению вариантом табачного закона зимой 2012/13 года), он продолжал продаваться. Окончательный запрет снюса в России введен в декабре 2015 года поправками к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и КоАП, предусматривающими штрафы за его продажу.
      Снюс вызывает никотиновую зависимость и нет никаких оснований утверждать, что она меньше или больше, чем зависимость от курения.
      К преимуществам снюса можно отнести и то, что он даёт возможность получать никотин в тех местах, где курение запрещено (например, в самолёте при длительных перелётах, в шахтах и других местах, где в воздухе может находиться взрывоопасный газ).

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 октября 2016, 11:46

      На самом деле это Спартак подсыпал бормотан! Заговор против конюшни!!! ))))

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