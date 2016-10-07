Источник: Еременко дисквалифицировали из-за употребления «снюса»

Хавбек ЦСКА Роман Еременко мог быть отстранен от футбола из-за употребления так называемого «снюса» – измельченного увлажненного табака.

Как отмечает источник, данный табак производят и употребляют в Швеции. С 1992 года запрещена его продажа на территории ЕС (кроме Швеции), но применение его не ограничено. В России он не продается с декабря 2015 года.

Напомним, что футболист отстранен на 30 дней.