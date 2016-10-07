Степаненко: «В моменте с пенальти арбитр поддался давлению трибун»

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал результат матча отборочного цикла ЧМ-2018 с Турцией (2:2). По словам футболиста, судья поединка Мануэль Грефе принял неправильное решение, назначив пенальти в ворота украинской команды

«Такие пенальти можно ставить в каждом моменте. Сколько себя помню, то всегда так играл на стандартах. И никогда не было пенальти. Если честно, думал, что поставили штрафной в сторону Турции – соперник сзади тянул меня за футболку. Понимаю, когда ты не успеваешь за подачей, а человек уже на мяче и бьет по воротам, ты пытаешься ему помешать, отчего он падает. Да, согласен. Но когда идет «зависуха», обоюдная борьба... Такие эпизоды не красят рефери, который работает на матчах Бундеслиги.

Нужно посмотреть повторы, но мне уже писали ребята, которые разбираются в футболе. По их мнению, пенальти не было. Говорят, что все наоборот – на мне фолили даже больше. Наверное, арбитр поддался давлению трибун. Что поделать, так получилось», – сказал он.