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  • Нигматуллин: «Лодыгин допускает много ошибок. «Зениту» нужен новый вратарь»

Нигматуллин: «Лодыгин допускает много ошибок. «Зениту» нужен новый вратарь»

6 октября 2016, 13:50
16

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» в зимнее трансферное окно намерен приобрести вратаря.

«Руководству и главному тренеру виднее, нужно команде усиление или нет. Если смотреть со стороны, то Лодыгин не справляется и допускает много ошибок. «Зениту» нужен вратарь. Команде приходится выкручиваться из сложных ситуаций, которые создает голкипер. Для питерского клуба, который ставит такие высокие задачи, это просто недопустимо. Скорее всего, «Зениту» нужно усиление во вратарскую линию», — сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Нигматуллин Руслан Лодыгин Юрий
Комментарии (16)
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dyema
1475751394
Может сам стариной тряхнёшь)))
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panmon
1475751579
Любой команде нужный в первую очередь уверенный вратарь. Тот который берет все что должен и не допускает персональных ляпов - вратарь на 4. Главное чтобы команда знала что их задача забивать и не пускать к своим воротам опасные атаки. А так - они не уверены сколько ляпов будет за игру... Более классные вратари просто могут чуть больше, но от них этого не требуют
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Йогурт Мэн
1475752121
Джанлуиджи Доннарумму надо либо Сашу Селихова на крайний случай. На подмене будет Миша. А Лодыгина в Европу продать кому-нибудь. Вот вариант- Милану Лодыгина и ещё кого-нибудь (Витселя например), нам Джанлуижи. если что, это шутка)
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Grelas
1475753096
Жаль, Лодыгин очень хорошо начинал в Зените, но видимо что-то у него пошло не в ту колею.
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APchelov
1475755987
Луческу разберётся без нигматулинских подсказок
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JUVIO
1475757469
Пшлнх пидор
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ribavadim
1475759414
Второго Дасаева из Нигматуллина в своё время по той-же причине не вышло. Поэтому Руслан в курсе дела.
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sochi-2013
1475770568
Что-то прям жалко Лодыгина стало. Все на него навалились, а может просто надо было ему посидеть на скамейке, придти в себя, потренироваться. Поначалу ведь у него складывалось.
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Aztec58
1475770656
Когда Лодыгин только появился в Питере я отписал по наитию в Соккере: Не будет Зениту счастья с этим воротчиком". Позже подумалось, а не погорячился ли? Нет, не погорячился.
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Вомбат
1475776088
А может для начала попробовать Кержакова? Оба гола в Махачкале не по его вине. А больше он не пропускал пока.
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