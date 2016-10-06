Нигматуллин: «Лодыгин допускает много ошибок. «Зениту» нужен новый вратарь»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» в зимнее трансферное окно намерен приобрести вратаря.

«Руководству и главному тренеру виднее, нужно команде усиление или нет. Если смотреть со стороны, то Лодыгин не справляется и допускает много ошибок. «Зениту» нужен вратарь. Команде приходится выкручиваться из сложных ситуаций, которые создает голкипер. Для питерского клуба, который ставит такие высокие задачи, это просто недопустимо. Скорее всего, «Зениту» нужно усиление во вратарскую линию», — сказал Нигматуллин.