«Зенит» планирует приобрести голкипера, нападающего и защитника

«Зенит» во время зимнего трансферного намерен усилить сразу три позиции. По информации источника, петербургский клуб занят поиском опытного вратаря, нападающего и центрального защитника.

Отмечается, что сейчас нет определенных кандидатур на данные позиции, но точно известно, что голкипер будет иметь российский паспорт.

Кроме того, «Зенит» возобновит переговоры с хавбеком из Латинской Америки, имя которого не сообщается.