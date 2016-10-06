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    «Зенит» планирует приобрести голкипера, нападающего и защитника

    «Зенит» во время зимнего трансферного намерен усилить сразу три позиции. По информации источника, петербургский клуб занят поиском опытного вратаря, нападающего и центрального защитника.

    Отмечается, что сейчас нет определенных кандидатур на данные позиции, но точно известно, что голкипер будет иметь российский паспорт.

    Кроме того, «Зенит» возобновит переговоры с хавбеком из Латинской Америки, имя которого не сообщается.

    Источник: Бобсоккер

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    06.10.2016 08:37
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +592

      spaike 7 октября 2016, 00:35

      Вратарь скорее всего Селихов, защитник даже сложно представить кого-то было бы неплохо Глика, но он не может перейти, или Настасич (но это вряд ли), а вот нападающим хотел бы увидеть Полоза.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 октября 2016, 14:21

      Юраса к барсукам... После Витьки там как-то всё неинтересно стало на рамах... Нет финтов, привозов...)

      -1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 6 октября 2016, 14:02

      Ну, наконец-то, Лодыгина обратно в Грецию....

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 6 октября 2016, 13:31

      Беленова давно хотели подписать, но получился Лодыркин?????

      -2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > B_A_IV 6 октября 2016, 13:51

      Да все.Беленов,Рыжиков,Джанаев,это не норм вратари,у всех ошибки не хуже

      -1
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      Рейтинг: +25

      Santi-LokoMashina 6 октября 2016, 12:34

      че удивляться, гк с российским паспортом, опытный, Габулов!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 6 октября 2016, 11:15

      Это всё вилами по воде, и вообще, каждый уважающий себя клуб планирует укреплять 2-3-4 позиции в каждое трансферное окно.....

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 октября 2016, 10:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не уж то рекордсмен теперь и в бомжатне будет ставить свои рекорды???

      -6
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      Рейтинг: +26

      Zёnя 6 октября 2016, 10:52

      "голкипер будет иметь российский паспорт..." интуиция подсказывает, что я даже могу имя назвать)))

      -1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 октября 2016, 10:51

      Лунев если продолжит играть как сейчас

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > BAIv 6 октября 2016, 11:52

      Вряд ли, молод ещё

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > BAIv 6 октября 2016, 20:12

      скорее Селихов чем Лунев

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 октября 2016, 10:47

      А нападающий и центральный защитник по ходу кто-то из старых знакомых Луческу. Он свои кадры любит подтягивать. Так что на рынке можно будет кого найти.

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