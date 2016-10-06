«Зенит» планирует приобрести голкипера, нападающего и защитника

Вратарь скорее всего Селихов, защитник даже сложно представить кого-то было бы неплохо Глика, но он не может перейти, или Настасич (но это вряд ли), а вот нападающим хотел бы увидеть Полоза.
«Зенит» во время зимнего трансферного намерен усилить сразу три позиции. По информации источника, петербургский клуб занят поиском опытного вратаря, нападающего и центрального защитника.
Отмечается, что сейчас нет определенных кандидатур на данные позиции, но точно известно, что голкипер будет иметь российский паспорт.
Кроме того, «Зенит» возобновит переговоры с хавбеком из Латинской Америки, имя которого не сообщается.